شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: 85% من متعافي كورونا يعانون من أعراض جسدية ونفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك أبستيت الطبية الأمريكية، إن 85% من متعافي كورونا يعانون من أعراض جسدية ونفسية.

وأضاف عياش خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن متلازمة ما بعد كورونا قد تؤدي إلى الوفاة خاصة أن الأجسام المضادة لكورونا من الممكن أن تهاجم الجسم.

وتابع الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية أن عيادات في مصر بدأت التخصص في متلازمة ما بعد كورونا منها عيادة في محافظة أسيوط .

وأكد عياش أن متلازمة ما بعد كورونا وارد حدوثها لمن تعرض لأعراض خفيفة ونعمل على التوصل لطرق للتنبؤ بامكانية التعرض لمتلازمة ما بعد كورونا.

وأوضح الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية أن أساليب علاج كورونا تؤدي أحيانا إلى إضعاف المناعة وأخطاء علاج مصابي كورونا تؤدي إلى حالات وفاة.

وأشار عياش إلى إلى أنه يجب تعميم عيادات ما بعد كورونا على مستوى العالم ويجب على المتعافون من كورونا استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض غير طبيعية مثل النهجان وفقدان الطاقة وضيق التنفس أو أي عرض غريب.

ونصح عياش بتناول التطعيمات المصرح بتناولها مشيرا إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون يضعف المناعة بدرجة كبيرة في ظل عشوائية في تناول الأدوية بصفة عامة وأدوية كورونا بصفحة خاصة وهو ما يؤدي لزيادة نسبة الوفيات.