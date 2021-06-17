شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد وقوف مصر خلف الشعب الليبي وحكومته لتحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب، مؤكدا الدور الحيوي للمؤسسة العسكرية الليبية في حماية مقدرات الشعب الليبي.

ووصل الواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.