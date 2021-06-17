شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، أن لجنة السياسات النقدية قررت تثبيت سعر العائد على الإيداع عند 8.25%، وعلى الإقراض عند 9.25%، وعلى سعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي عند 8.75%.

وأوضح البنك المركزي أن لجنة السياسات قررت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.