شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعى موظف جهاز السرفيس بعد وفاته أثناء حملة بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة بخالص العزاء لأسرته سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان محمود حسين رئيس جهاز سيرفيس الجيزة، كشف تفاصيل واقعة التعدى على حملة للسيرفيس من سائقى التوك توك بحدائق الأهرام، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الحملة وإصابة آخر، موضحا أنه أثناء تنفيذ حملة على التوك توك استجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بضبط الشارع وحل المشاكل، تعدى سائقى التوك توك على أفراد الحملة بالرشق بالحجارة.

وأضاف رئيس سيرفيس الجيزة ل الخليج 365، أن أحد أفراد الحملة توفى عقب عودته لمقر عمله بالجهاز، وهو عماد سعيد عبد الفتاح، وحولت النيابة الجثمان للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة.

ونفى حسين الاستيلاء على سلاح أحد أمناء الشرطة أو إصابته، مشيرًا إلى أنه تم القبض على 5 أشخاص من المتعديين على الحملة من خلال قوات الشرطة، وأن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين.