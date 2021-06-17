شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد على أهمية دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية في زيارة إلى ليبيا ويلتقي خلالها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من المسؤولين الليبيين.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ويشيد بالدور الذي تمارسه لجنة 5+5 العسكرية للحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية من خلال إجراءات بناء الثقة التي أنجزتها.