شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس المخابرات المصرية يزور طرابلس لدعم العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها زيارة رئيس المخابرات المصرية العاصمة الليبية طرابلس لدعم العملية السياسية، ومقتل 4 تجار مخدرات والقبض على 4 فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالفيوم، وتأخير قيام أول مترو غدا من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان للسادسة وربع صباحا

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الرئيس السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخمبيس، اتصالاً عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من محيى الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس" فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.

مقتل 4 تجار مخدرات والقبض على 4 فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف (8 من العناصر الإجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) بمكان اختبائهم بمنطقة زراعية بمركز سنهور القبلية بالفيوم، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ولدى شعورهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات بالمثل.

وحدات المرور تستقبل سائقى المركبات لتركيب الملصق الالكترونى.. 1 سبتمبر المقبل آخر موعد للسائقين.. عقوبات رادعة للمخالفين أبرزها سحب الترخيص لمدة شهر.. وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً بموقع بوابة مرور مصر

تستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية بشكل يومى، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام)، وذلك بعد مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، حتى الانتهاء من منظومة تركيب الملصق.

وزيرة الصحة: انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع تلقى المواطنين اللقاح

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيدة "ماريا فلاكسبارت" وزيرة الدولة بوزارة التعاون الإنمائي بألمانيا، اجتماعًا، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث التعاون المشترك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل مع الجهات المعنية بمختلف دول العالم للتعاون في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا.

استمرار إدخال معدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم المصرية إلى قطاع غزة

تواصلت، اليوم الخميس، عمليات إدخال معدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

للشهر الثانى.. مواصلة افتتاح معبر رفح البرى وعبور العالقين من الجانبين

واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، افتتاح معبر رفح البري "استثنائيا"؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

الحكومة تنفى تخصيص لجانا خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وزير العمل والتأهيل الليبى على العابد فى حوار لـ"الخليج 365": مستعدون لاستقبال العمالة المصرية من الآن.. من يدخل بشكل غير شرعى يقع فريسة فى يد عصابات إجرامية.. العامل المصرى يمتلك الخبرات والمهارات

أكد وزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا استعداد ليبيا لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، مشيرا إلى أن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية التي سيتم مخاطبتها من الجانب الليبي حول القطاعات التي يحتاج فيها الأخير لعمالة مصرية.

تأخير قيام أول مترو غدا من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان للسادسة وربع صباحا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا غدا الجمعة الموافق 2021/6/18 الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط.

الشرطة فى خدمة صحة الشعب.. الداخلية تداهم 4 مصانع تعيد تدوير النفايات الطبية الخطرة.. تحريز 119 ألف كوب زجاجى مضر بالصحة.. توقيف 19 سيارة بسبب الأدخنة.. واستهداف 22 منشأة لمخالفتها اشتراطات البيئة.. فيديو

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية واحدة من أقوى الحملات الأمنية، استهدفت كافة المخالفات على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها فى مصر.. عيار 21 يهبط لـ 778 جنيها للجرام.. الأونصة تنخفض قرابة 3 % لمستويات 1805 دولارات.. وتعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى برفع مرتقب للفائدة بحلول 2023 يتسبب فى انخفاض الطلب

انخفضت أسعار الذهب علي المستوي العالمي خلال الـ 24 ساعة الماضية قرابة 3% لتهبط أونصة الذهب من مستويات 1860 دولارا إلى 1805 دولارات، بسبب إعلان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نيته رفع سعر الفائدة بحلول 2023، وهذا التراجع العالمي تسبب في تراجع الذهب بمصر حوالي 20 جنيها منذ مساء أمس حتى الآن.

اضطراب الملاحة البحرية غدا بخليج السويس وطقس حار بالقاهرة والعظمى 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

علم ”الخليج 365” أن مباراة الأهلى والترجى المقرر إقامتها السبت 26 يونيو الجارى ستكون بحضور جماهيرى على ستاد الأهلى بالسلام في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يستبعد محمد عواد من قائمة مباراة أسوان واستدعاء أبو جبل

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، خروج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، من قائمة لقاء أسوان المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول ترتيب المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم، فيما يحاول الفريق الأسونى تحقيق المفاجأة على حساب الأبيض واقتناص الثلاثة نقاط فى المباراة المرتقبة بينهم.

حسام البدري يطلب إيقاف الدورى وإراحة اللاعبين "أسبوع" قبل معسكر سبتمبر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك جلسة جمعته بمسئولى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة طلب خلالها الحصول على فترة أسبوع قبل معسكر المنتخب في سبتمبر من أجل إراحة اللاعبين فى ظل ضغط المباريات، استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.