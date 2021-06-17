افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتم تجهيز المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بأحدث إصدارات الأجهزة التكنولوجية المؤمنة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية مما يساهم فى رفع قدرة مركز المعلومات الخاص بالإدارة بأكثر من ثلاث أضعاف المركز الحالى ليتمكن المركز من إستيعاب الخطط المستقبلية لإدارة حركة المركبات على كافة الطرق والمحاور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى من خلال المراقبة الإلكترونية الحديثة.

ويتيح مركز معلومات الإدارة تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً من خلال تطبيقات تراخيص موحدة لرخص القيادة والتسيير بالإضافة لتقديم خدمات تجديد التراخيص إلكترونياً بموقع وزارة الداخلية (بوابة مرور مصر وموقع بوابة مصر الرقمية)، والربط مع الهيئات المشاركة فى الخدمات المرورية كسداد الرسوم والضرائب والمخالفات ورسوم وثائق التأمين الإجبارى.

وتم استحداث خدمات تطبيقات تبادل خطابات (حظر البيع – رفع حظر البيع – التجديد السنوى) إلكترونياً للمركبات الحاصلة على تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك التجارية ، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المرورية لمالكى المركبات التى مضى على صنعها (20) عاماً والراغبين فى إحلال وتجديد مركباتهم القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال تلك المركبات.

كما تضمن المقر الجديد إنشاء مركز لتشفير الملصق الإلكترونى تم تجهيزه بأحدث الماكينات العالمية لتأمين كافة بيانات الملصق وعدم إمكانية قرائتها إلا من خلال قوارئ وزارة الداخلية للحفاظ على سرية تلك البيانات، ويعد الملصق الإلكترونى من أهم عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة الحركة المرورية على الطرق بشكل إلكترونى.

كما يحتوى المقر الجديد على مركز إصدار كروت وتصاريح تشغيل للمركبات وقائديها (النقل البرى) الخاضعين لأحكام القانون الخاص بتنظيم نقل الركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، وستم تقديم هذه الخدمة عقب حصول الشركات العاملة فى هذا المجال على رخصة التشغيل من الجهة المعنية.

وتتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تنسيقاً مع جهات الوزارة المعنية إنشاء وحدات مرور إلكترونية لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة.

وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أول مقر بمول سيتى ستارز تمهيداً للتشغيل بالإضافة إلى إنشاء محطات فحص فنى آلى للمركبات، ومراكز تعليم قيادة بإستخدام أحدث الأجهزة العالمية، تم الانتهاء من إنشاء أول محطة فحص ومدرسة تعليم قيادة بمحافظة بورسعيد تمهيداً لتشغيلها وتعميم المشروع على كافة أنحاء الجمهورية.

يأتى هذا فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.