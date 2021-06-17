الرئيس السيسي لرئيس وزراء ماليزيا: مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

من جانبه؛ رحب الرئيس السيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصةً على المستوى التجاري والصناعي في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلًا عن كوّن مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان.