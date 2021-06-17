شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى دسوق 8 ساعات.. السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق في محافظة كفر الشيخ عن القيام بعملية إحلال وتجديد وربط الخط 600 مم أمام محطة إنتاج مياه الشرب بمحلة ابوعلي بدسوق، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأوضح بيان، الخميس، أن ذلك سيتسبب في ضعف أو انقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة عن قرى شباس الشهداء، وسنهورالمدينة، والعجوزين بمركز دسوق.

وأهابت الشركة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.