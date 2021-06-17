شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة من مديرية الصحة بالمنوفية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لمستشاري قضايا الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بإبرام تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة فرع شبين الكوم ثاني برئاسة المستشار عادل العناني وذلك من أجل توفير تطعيم ولقاح فيروس كورونا .

في إطار دعم وزارة الصحة لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية لتلقي لقاح فيروس كورونا تم بدء فعاليات تطعيم لقاح فيروس كورونا بهيئة قضايا الدولة حيث قام فريق من المكتب الفني لمديرية الصحة بقياده دكتوره سوزان السعدني و الانتهاء من تطعيم عدد من الساده المستشارين العاملين بهيئه قضايا الدوله فرع شبين الكوم ثاني وذلك حرصا من الدولة علي حماية المواطنين من فيروس كورونا