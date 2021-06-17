شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا : توقيع الكشف الطبى على 1251 مواطنًا في قافلة طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ‏محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تواصل تنظيم قوافل تنموية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، موضحًا أن القوافل تقدم الخدمات الصحية للمرضى من خلال اساتذة بكلية طب طنطا في مختلف التخصصات.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى توجيه قافلة طبية وبيئية شاملة، اليوم إلى قرية «العتوة القبلية» بمركز قطور وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عماد عتمان، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1251حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.