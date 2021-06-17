شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة غدًا في مصر ارتفاعًا طفيفًا على أغلب الأنحاء حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال طقس الغد، وترتفع درجة الحرارة درجة واحدة عن الطقس اليوم.

وتتراوح درجات الحرارة العظمي غدًف في مصر بصفة عامة بين 25 درجة في السلوم و39 درجة أسوان والأقصر وأبوسمبل وإدفو.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة الطقس بين الحار والمعتدل نهارًا والمعتدل واللطيف خلال ساعات الليل.

ويسود طقس حار على القاهرة وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار حسب توقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدًا.

ويتوقع أن تكون حالة الطقس ليلاً معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون لطيفة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدل غدًا وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وتكون حالة البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب والموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الغربية وجنوب سيناء، ويتوقع أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على القاهرة، وشمالية غربية على باقي الأنحاء، وتتراوح سرعتها تتراوح بين 15 و18 عقدة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب البحر

درجات الحرارة غدًا الجمعة في مصر

تكون درجات الحرارة غدًا في مصر العظمي بين 25 درجة في السلوم و39 درجة في أسوان والأقصر وإدفو وأبوسمبل، لترتقع العظمي غدًا بمقدار درجة واحدة من 38 درجة اليوم إلى 39 درجة غدًا.

وترتفع درجة الحرارة في القاهرة غدًا درجة واحدة للعظمي والصغري عن تقرير حالة الطقس اليوم لتصبح 33-21، كما ترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية أيضًا درجة واحدة للعظمي والصغري عن طقس اليوم لتصبح 28-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة حسب تقرير أخبار الطقس غدًا في مصر كما يلي: دمياط 27-20، طنطا 33-20، الزقازيق 32-20، بلطيم 28-20، المنصورة 32-20،دمنهور 30-20، شبين الكوم 33-20، سيوة 34-19، السويس 33-19، مطروح 26-19، الإسماعيلية 33-19،الغردقة 36-25، شرم الشيخ 36-25، العريش 29-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم المتوقعة في أسيوط 36-22، أسوان 39-25، الأقصر 39-25، الفيوم 35-21، قنا 37-25، سوهاج 36-23، إدفو 39-26، أبوسمبل 39-26، بنى سويف 35-21، المنيا 35-22، الوادي الجديد 35-25 درجة.