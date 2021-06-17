شكرا لقرائتكم خبر عن الادارية العليا في تفسير نهائي: أحقية أصحاب المعاشات في 80٪؜ من العلاوات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة الادارية العليا، بقبول الدعوى المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي ابهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪؜ من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير .

وقالت المحكمة إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير، تأسيساً على ان الحكم المراد تفسيره جاء واضحا مفسرًا لذاته، فكان الثابت من منطوقه «قبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80٪؜ من مجموع قيمة العلاوات الخمس، طبقًا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته مع ما يترب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية بمراعاة احكام التقادم للخمس».

وباطلاع المحكمة على المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه .

وأضافت المحكمة أنه تضمنت الأسباب السابقة التي أحال اليها منطوق الحكم الصادر سابقًا، والتى تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه، انتهت هذه الأسباب إلى ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في أعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة ٨٠٪؜ من مجموع قيمتها، ومن ثم فان الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من أي شبهه إبهام أو غموض مما يصلح سبباً لإقامة دعوى التفسير، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير، مما يجب رفضها .

كما تناولت المحكمة ما ذكره المدعيين الطالبين للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه برغم وضوحه، لا يصلح أيضًا ان يكون سببًا لدعوى التفسير، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التي رسم لها المُشرع طريقًا اخر بخلاف دعوى التفسير، وهو طريق قانونى يسلكه أصحاب الحقوق .