شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : دعم الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإستضافة المحافظة لفعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في نسخته الخامسة والتي ستنطلق خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري على الرغم من التحديات التي واجهت تنظيمه هذا العام وخاصة تداعيات إنتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لينطلق لأول مرة في شهر يونيو بدلاً من شهر فبراير، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإبتكار والتجديد المستمر في تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان على التوالى بعاصمة الشباب الإفريقى وذلك إيماناً بأهمية الأعمال السينمائية ودورها الفعال في مد جسور التواصل وتبادل الثقافات بين مختلف شعوب العالم، بالإضافة إلى الدعاية والترويج السياحى للمقومات التي تنفرد بها أسوان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان حسن أبوالعلا مدير المهرجان، ومدحت عزيز عضو مجلس الإدارة، بحضور نجوي سيد مدير عام فرع الثقافة بالمحافظة حيث أشاد اللواء أشرف عطية بفكرة المهرجان وأهميته بإعتباره أحد أهم العلامات ونقاط الإشعاع البارزة في الوسط الفنى والسينمائى على الساحة المحلية والدولية بما يقدمه من فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتقارب بين الثقافات وتحقيق الحوار بين الشعوب، موضحاً بأن تنظيم فعاليات هذا المهرجان الدولى الكبير وسط ما تتمتع به المحافظة العريقة من الثروات الطبيعية والمقومات الأثرية والسياحية المتنوعة يضيف زخماً فنياً وثقافياً لسلسلة الأنشطة والجهود التنفيذية المبذولة التي تشهدها أسوان في الفترة الحالية ليستمر المهرجان في إبهارنا بعروضه الفيلمية المتنوعة والراقية مع إستضافة كوكبة لامعة من نجوم وفنانى مصر والعالم.