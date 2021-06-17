شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 8 معدات إلي قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت السلطات المصرية، مساء اليوم، بإدخال عدد 8 معدات إلى قطاع غزة، للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وذلك عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت المصادر، أنه تم ادخال 8 معدات إلى قطاع غزة، يقودها 8 سائقين، بجانب ادخال 8 عاملين اخرين، للمشاركة في اعادة اعمار قطاع غزة، لافته إلى انه سبق ادخال كميات كبيرة من المعدات، حيث تقوم برفع حطام المنازل التي تهدمت بسبب العدوان على قطاع غزة

يذكر أنه تم افتتاح المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وادخال مواد الاعمار للقطاع.