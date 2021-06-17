شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تتفقد أحد المصانع الكبري لتصدير دهانات السيارات ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب المهندس أحمد السجيني، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أحد المصانع العملاقة لإنتاج دهانات السيارات، والذي يعمل بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدداً من القيادات الشعبية والتنفيذية.

تاريخ إنشاء المصنع يعود إلى عام 2002، بحجم استثمارات 1.244 مليون جنيهاً، ويصل عدد فريق العمل بالشركة إلى 1700 موظف ومهندس وعامل، ويبلغ حجم مبيعات الشركة 3.1 مليار جنيه سنوياً، من خلال إجمالي مبيعات يبلغ 91 ألف طن، وتبلغ نسبة التصدير من إجمالي المبيعات حوالي 35%، بينما تبلغ نسبة المبيعات المحلية 65%، والمصنع مقام على مساحة 238 ألف متر مربع.

أكد «محافظ بورسعيد»، أن مصنع كابسى يشهد تطوراً مستمراً ويعد من أهم المصانع الرائدة بالشرق الأوسط، حيث يصدر لأكثر من 60 دولة حول العالم، وتعتبر هذه الكيانات فخرا لمحافظة بورسعيد والتى توفر العملة الصعبة ومختلف فرص العمل لشباب المحافظة.

ومن جانبهم أشاد «النواب» بالمصنع، وأكدوا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمصانع والجهات المختلفة لسير العمل بما يوفر مناخ آمن للعاملين ويحافظ على سلامتهم، ويساهم في زيادة الإنتاجية .