شكرا لقرائتكم خبر عن معهد جوتة ينظم ورشة عمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد 3D عن التطوير المهنى والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مبادرة المدارس شركاء المستقبل PASCH في الفترة من ۱٤ إلى ۱٧ يونيو ٢٠٢۱ ورشة عمل افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد 3Dخريجي وطلاب الصفوف الدراسية النهائية للمدارس الشريكة PASCH في العديد من الدول العربية عن موضوع الاستدامة.

تناقش الطلاب في الورشة حول موضوع الاستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة عبر بوابة تعلم جديدة معروفة بإسم «فضاء التعلم ثلاثي الأبعاد للتعليم المستمر والتطوير المهني» WBS LearnSpace 3D®️، وهي بمثابة منزل مجسم بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D شبيهًا لألعاب الفيديو يمكن التحرك فيه كشكل مجسد رمزي، ويتيح لهم المشاركة في الأنشطة والجلوس حول نار المخيم (الافتراضية)، بل وحتى لعب الشطرنج معًا، مما يجعل ورش العمل أكثر تشويقًا وتفاعلًا، ويكسر حالة الملل والرتابة التي تصاحب التعلم اون لاين التقليدي.

اختتم الطلاب المشاركون في الورشة من مصر، والجزائر، والعراق، وتونس، والمغرب قاموا بمساعدة أحد كتاب الأغاني الألمان بتأليف وغناء أغنية الاستدامة.

تهدف مبادرة المدارس شركاء المستقبل PASCH إلى إثارة الاهتمام والشغف بألمانيا، وتحفيز الشباب على تعلم اللغة الألمانية، تكوين شبكة عالمية من المدارس. تربط المبادرة بين حوالي 2000 مدرسة في مختلف أنحاء العالم تتبوأ اللغة الألمانية في كل منها مكانة خاصة. يقدم شركاء مبادرة PASCH المشورة لإدارات المدارس والوزارات والمدارس بشأن تطوير الحصص الدراسية الخاصة باللغة الألمانية. يدعم الخبيرات والخبراء المنتدبون من قبل شركاء مبادرة PASCH المدارس محليًا، كما تعزز المبادرة بصورة خاصة التبادل بين المدارس الدولية والألمانية المشاركة فيها. علاوة على ذلك، تساهم منصة الشراكات المدرسية في تكوين علاقات شراكة بين المدارس الأعضاء في المبادرة.

