شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «CLOUD اليونسكو» تشيد بتجربة جامعة عين شمس في التعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإصدار الأول لمجلة CLOUD الدولية -الصادرة عن منظمة اليونسكو- والذي جاء تحت عنوان (تواصل قادة التحول الرقمي بالجامعات)، بالتجربة الرائدة لجامعة عين شمس في التعليم الهجين، ودورها البارز في التعامل مع متغيرات التعليم العالي بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية.

وأبرزت المجلة دور جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى فى إنشـاء المعهد الدولي للابتكار في التعليم العالي، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في هذه المبادرة في ظل رئاسة جامعة عين شمس للدورة الأولى للمعهد.

ونشـرت المجلة مقالاً من تحرير د. عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) و د. منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ) عن تجربة قطاع التعليم والطلاب في التحول إلى نظام التعليم الهجين والتعامل المثالي مع متغيرات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة.

الجدير بالذكر أن المعهد الدولي للابتكار في التعليم العــالي برعاية منظمة اليونسكــو قد منح د. محمود المتينى رئيـس الجامعة و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جائزة القيادة الفائقة تقديرا لدور الجامعة في دفع مبادرات الابتكار في التعليم العالي، كما منح المعهد شهادة التقدير الفائق إلي د. منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم لجهودها الكبيرة في دعم مبادرات التحول للتعلم عن بعد والتعليم الهجين وجهود دعم المعهد الدولي للتعليم عن بعد.