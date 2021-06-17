شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز سيرفيس الجيزة يكشف تفاصيل مقتل موظف خلال حملة على التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسين، رئيس جهاز سيرفيس الجيزة، تفاصيل واقعة التعدى على حملة للسيرفيس من سائقى التوك توك بحدائق الأهرام، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الحملة وإصابة آخر، موضحا أنه أثناء تنفيذ حملة على التوك توك استجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بضبط الشارع وحل المشاكل، تعدى سائقى التوك توك على أفراد الحملة بالرشق بالحجارة.

وأضاف رئيس سيرفيس الجيزة، لـ ”الخليج 365”، أن أحد أفراد الحملة توفى عقب عودته لمقر عمله بالجهاز، وهو عماد سعيد عبد الفتاح، وحولت النيابة الجثمان للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، كما أصيب شخص آخر من المشاركين فى الحملة.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا يفيد مصرع موظف بإدارة السيرفس بمحافظة الجيزة، خلال مشاركته في حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بحدائق الأهرام، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عدد من السائقين ألقوا الحجارة على المشاركين في الحملة، وتم مطاردة المتهمين وضبط عدد منهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.