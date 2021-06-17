شكرا لقرائتكم خبر عن حوار الإنجيلية يوصى بضرورة الاهتمام بالفن والإعلام كقوى مؤثرة فى بناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فعاليات مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة" اليوم، الأربعاء، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وأشار المنتدى في جلسته الختامية إلى ضرورة دعم الفن كمؤثر فعال في بناء الوعي بالمجتمع المصري من خلال أعمال فنية هادفة تساهم في تشكيل وعى الأفراد؛ ولكن هذا الأمر يتطلب وقت حتى يحدث هذا التحول.

وكان من ضمن توصيات الجلسة الختامية، دعم دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعى نظرا لتأثيره الفعال، وضرورة الاهتمام بالمضمون الهادف والمتطور خاصة مع التوسع فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنافس لوسائل الإعلام بالوقت الراهن.

وشدد المنتدى على ضرورة تفعيل قوى الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في المساهمة ببناء الوعى المجتمعى لدوره المؤثر بهذا الشأن، لمواجهة الوعي الزائف.