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وزير الخارجية الماليزى يقوم بزيارة عمل لمصر يومى الأحد والاثنين

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القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الخارجية الماليزى هشام الدين حسين، بزيارة عمل إلى مصر يومى 20 و21 يونيو الجارى، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الماليزية.

وأوضحت الخارجية الماليزية فى بيان لها -نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الخميس، أن زيارة هشام الدين لمصر ستكون الزيارة الأولى من نوعها لدولة في شمال أفريقا منذ توليه منصبه في شهر مارس الماضى، ومن المقرر أن يقوم الوزير الماليزى بزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب لقاء نظيره المصرى سامح شكرى.

جدير بالذكر أن مصر وماليزيا تتمتعان بعلاقات وثيقة، يعززها التعاون الثنائي بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والشئون الدينية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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