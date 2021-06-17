شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يفتتح برنامج التحول الرقمى والميكنة الشاملة بمجمع الإسماعيلية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت المقبل، وبحضور المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.