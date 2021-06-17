شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير قيام أول مترو غدا من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان للسادسة وربع صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا غدا الجمعة الموافق 2021/6/18 الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط .

حيث أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 12:55 م.

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص ، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م.