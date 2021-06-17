رئيس محلية النواب يطالب بتعميم المنطقة الصناعية في بورسعيد بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمحافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وقال السجيني، إن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة، مشددًا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان، بمصنع إنتاج إطارات السيارات، والذي وصلت استثماراته بنحو ٣ مليارات جنيه مرحلة أولى.

من جانبه قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المصنع يدعو للفخر، مشيرًا إلى أنه الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بهذه الكفاءة.

وأكد أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى لما لها من تأثير إيجابي كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.​