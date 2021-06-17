متحف الحضارة يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب، وذلك على هامش مشاركتهم في الدورة ال 51 لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم، كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث اصطحبهم في جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، للاستمتاع بهذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع أثرية متميزة.

وأعرب وزراء الإعلام العرب والوفود المرافقة لهم عن إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية والتي تروي الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة بالإضافة إلى تطور مجال العرض المتحفي المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار تحرص دائما على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية والأثرية المتنوعة.