بعد الميكنة.. المستشار عصام المنشاوي يزور مُجمع النيابات الإدارية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يزور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية مُجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن الزيارة تأتي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.

وتأتي الزيارة في ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.