"ساعة شيطان".. كيف تعاملت الشرطة مع اتهام شقيقين بالتحرش بطفلة جارهما بأوسيم؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حت إشراف اللواء محمد عبد التواب ملابسات تحرش شقيقين بطفلة بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

البداية بلاغ ورد إلى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، من أسرة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، باتهام شقيقين بالتحرش بها.

شكل العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام. جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، أكدت صحة البلاغ، وأن شابين "31، 33 سنة" يقطنان في العقار المواجه لمنزل الطفلة وراء ارتكاب الواقعة.

التحريات أشارت إلى أن أحد الشابين استدرج الطفلة إلى الشقة، وتحرش بها بالاشتراك مع شقيقه دون هتك عرضها، ثم تركاها خشية صراخها.

حسب تحريات الرائد وليد كمال، معاون أول مباحث أوسيم، روت الطفلة ما حدث لأسرتها فأسرعوا لإبلاغ الشرطة التي تحركت على الفور لجمع المعلومات والأدلة.

في غضون ساعات، تمكن النقيبان عصام الشناوي وإبراهيم حامد معاوني مباحث أوسيم، من ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وبررا فعلتهما "ساعة شيطان يا بيه".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.