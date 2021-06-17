تسببوا في وفاة موظف وإصابة شرطي.. ضبط 9 من سائقي التوك توك بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 9 من سائقي مركبات الـ"توك توك" على خلفية اعتدائهم على أفراد حملة بمنطقة هضبة الأهرام غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصاب بمنطقة هضبة الأهرام.

التحريات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين القائمين على حملة لضبط مركبات الـ"توك توك" وعدد من قائدي التوك توك، رشقوا خلالها أفرادها بالحجارة.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة "ع.س." موظف يعمل بجهاز سرفيس المحافظة قبل وصوله المستشفى وإصابة أمين شرطة يتلقى العلاج اللازم.

وجرى السيطرة على الموقف من قبل رجال الأمن، وأمكن ضبط 9 من سائقي التوك توك واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة الهرم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.