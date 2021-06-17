انتحل صفة شقيقه لمدة 10 سنوات.. رحلة هروب سجين انتهت خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي وهارب من السجون خلال يناير 2011 بأسيوط.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن أسيوط لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أسيوط تلاحظ للقوات قدوم إحدى السيارات بسرعة من مدق بالطريق الصحراوي، وتمكنت القوات من ضبط قائد السيارة عقب محاولته الهرب حال استيقاف السيارة وتبين أنه عنصر إجرامي وهارب من السجون خلال يناير 2011 - له معلومات جنائية) وضبط بحوزته بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرام، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة.

وبتفتيش السيارة تم العثور على (طبنجة بخزينتها عدد من الطلقات نارية، عدد 5 أكياس بداخلهم كمية مادة الشابو وزنت 50 جرام – كيس بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – عدد من فوارغ الطلقات النارية) تبين قيام المذكور بإخفائها داخل تابلوه السيارة .. ويشار إلى قيامه بانتحال اسم شقيقه خشية ضبطه لكونه هارب من السجون ومطلوب ضبطه في أحكام قضائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.