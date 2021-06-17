وفاة موظف وإصابة شرطي في حملة بهضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق موظف بجهاز سرفيس محافظة الجيزة الحياة وأصيب شرطي خلال حملة بهضبة الأهرام.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصاب بمنطقة هضبة الأهرام.

التحريات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين القائمين على حملة لضبط مركبات الـ"توك توك" وعدد من قائدي التوك توك، رشقوا خلالها أفرادها بالحجارة.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة "ع.س." موظف يعمل بجهاز سرفيس المحافظة قبل وصوله المستشفى وإصابة أمين شرطة، وجرى السيطرة على الموقف وضبط الطرف الثاني.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.