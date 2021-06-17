الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة بؤرة "الكيف والسلاح" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم فيما ضُبط 4 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بالفيوم.

وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة مفادها قيام ثمانية عاطلين (لإثنين منهم معلومات جنائية ومطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز سنهور القبلية أمن الفيوم سرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم بمكان اختبائهم بمنطقة زراعية بدائرة مركز سنهور القبلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم اسكات مصدر النيران.

وأسفرت المواجهات عن مصرع أربعة منهم وإصابة فرد شرطة من قوة المأمورية.

. وأمكن ضبط باقي المتهمين وعُثر بالمكان على: ( 7 قطع أسلحة نارية " 3 بنادق آلية - طبنجة - 2 بندقية خرطوش- فرد محلي")، (9 خزائن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. كمت تم ضبط كمية متنوعة من مخدر البانجو والحشيش والشابو والأقراص المخدرة، عدد من الدراجات نارية، عدد من الهواتف المحموله.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة ومُحرزي الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.