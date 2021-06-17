شكرا لقرائتكم خبر عن خبير : الإعلام ساهم في صنع نخبة السوشيال ميديا «الخادعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض محمد سعيد محفوظ، مستشار رئيس تحرير الأهرام، ثنائية السوشيال ميديا وتأثيراتها على قضية الوعي.

وأكد «محفوظ» خلال جلسة «الإعلام وصناعة الوعي» التي أدارها الكاتب الصحفي عماد خليل، عضو مجلس النواب، بمؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على مدار 3 أيام بمنطقة الجلالة بالعين السخنة، إن الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة وهي نخبة السوشيال ميديا، وأوهمناهم أنهم استطاعوا التغيير وإسقاط نظام، مشيرا إلى أن هذه النخبة تسببت كثيرًا بشكل سيء في الرأي العام.

وتساءل «محفوظ»: هل لدي تلك النخبة ثقافة أو كفاءة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهل لديها قدرة تشكيل المواقف الشخصية، أو تغيير اتجاهات الجمهور، أو لديها قدرة على مواجهة اشتباكات الرأي، هل يمكن اتخاذها مثل أعلى، هل تصلح للتمثيل في قضية ما.

وأشار: هناك المؤثرون الطبيعيون، وهم لديهم سمات تفضيلية لدى الجمهور المستهدف، لديه خبرة في مجال الانتشار، وهو لا يتصدى لملف غير متخصص فيه، ولديه مهارة ركوب التريند وصناعته، وهي نخبة مؤثرة وخطيرة ولديهم موهبة في حشد التفاعل، ومواجهة الهجوم العكسي.

وأشار «محفوظ» إلى أنه بعد 2011 انهارت السلطة الأبوية ودكتاتورية الأبناء، قائلا: «السوشيال ميديا عززت التوزيع غير العادل للفرص»، معتبرا أن الإرهاب الفكري أخطر بكثير من الإرهاب الدموي.