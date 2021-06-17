شكرا لقرائتكم خبر عن 83.3 % نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية (أسماء الأوائل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، طه عجلان وكيل وزارة والتعليم بالمحافظة لاعتماد النتيجة النهائية للعام الدراسى الحالى بعد انتهاء امتحانات الدور الأول لهذا العام.

واعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة إتمام المرحلة مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى محافظة الاسماعيلية ٨٣.٠٣٪ بمختلف قطاعاتها.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام ٢٣١٨٣ طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين ١٩٠٠٦٤على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة، فيما بلغة نسبة النجاح بالمكفوفين ٦٢،٥ %، والصم والبكم بنسبة ٨٥%، والمهني ٧٨،٦%.

وفي لفته إنسانية، قام اللواء شريف فهمي بشارة بالتواصل تليفونيا مع الثلاثة الأوائل لتهنئتهم بالنجاح متمنيا المزيد من التقدم، وأعرب عن سعادته لحصول مركز ومدينة القنطرة شرق على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

كما أعلن المحافظ المراتب الثلاثة الأولى، والبالغ عددهم ٢٠ طالبا وطالبة، وهم تهاني عمر مقبل سليمان، دارين أحمد محمود وبسملة محمد فاروق، وبالمرتبة الثانية الطالبة هيا محمود محمد، وآلاء محمود فارس.

كما حصد ١٥ طالبا وطالبة على المرتبة الثالثة؛ وهم كل من ندي أحمد عبدالعظيم، ومحمد ناصر، وحنين عبدالفتاح، وكرمينا صفوت، منة الله أسامة، منة السيد، مريم ابراهيم، منة الله أحمد، رنا خالد، سعيد محمد، عمر محمد، زينة أسامة، محمد أحمد، حبيبة مجدي، بسنت إسلام.

وأشاد «بشارة» بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا المزيد من التقدم.