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محافظ قنا يبحث تطوير مجمع نقادة الصناعي السياحي الثقافي

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا الخميس لمناقشة تطوير مجمع نقادة الصناعي السياحي الثقافي المقام على مساحة 42 فدانا، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة

اجتماع نقادة

أكد محافظ قنا خلال الاجتماع أن هذا المجمع يعد نقلة اقتصادية في توطين العديد من الصناعات النادرة، ومن أهمها الصناعة القائمة على خيوط الحرير، كما سيمثل طفرة اقتصادية كبيرة في إنتاج العديد من منتجات الحرير والنسيج المختلفة، وكذلك العديد من الصناعات الحرفية الأخرى ذات الطابع السياحي، والتي لها عائد اقتصادي كبير من خلال التصدير لمختلف دول العالم.

اجتماع نقادة
اجتماع نقادة
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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