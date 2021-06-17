شكرا لقرائتكم خبر عن «بإيدينا».. مبادرة للمتعافين من المخدرات بمركز العزيمة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، مبادرة «بإيدينا» وتشمل أعمال المتعافين من تعاطي المخدرات وذلك بمركز العزيمة التابع للصندوق في مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وسيقوم المتعافين بسواعدهم بتأثيث جميع أعمال الموبيليا لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه نهاية العام المقبل وفقا للمعاير الدولية.

وتم إطلاق المبادرة بحضور عدد من المتعافين من الإدمان من داخل ورش العمل بمركز العزيمة التابع للصندوق بقرية العزيمة ٤ بمركز سمالوط بالمنيا.

ويقع المركز بقرية «العزيمة 4» بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ويتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، ومقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم المركز مبنى للنزلاء بطاقة 120 شخصًا

ويضم صالة جيم وملعب كرة قدم خماسي ومسرح و4 ورش نجارة ونقاشة وكهرباء وحدادة، لتعليم المرضى المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل بهدف دعمهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع من جديد.

ويهدف المركز، إلى تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي تحت إشراف أخصائيين بالصندوق وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شهدت في شهر يناير من عام 2020، تخريج أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة في سمالوط وبلغ عددهم حينذاك 100 متعافي من أعمار مختلفة، وأكدت الوزيرة وقتها حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل تأهيل مرضي الإدمان وإعادة دمجهم إلى المجتمع مرة أخرى، واكسابهم مهارات مختلفة، وتعليمهم الحرف المهنية التي تواكب سوق العمل.