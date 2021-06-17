شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تكريم معلم ومعلمة لتميزهما في العمل بتعليم القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سمر سعد الجندي معلم اول تربية فنية بمدرسة حسن ابو بكر الرسمية للغات بإدارة القناطر الخيرية التعليمية وذلك لتميزها في النشاط والعمل وحضر التكريم خالد الشربيني مدير إدارة القناطر الخيرية.

كما كرمت الدكتورة أمنية فاروق القائم بعمل مدير إدارة قها التعليمية مراد كمال مراد لحصوله على الموظف المثالي على مستوي الادارة.