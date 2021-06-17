شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بالكليات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، الخميس، سير الامتحانات بكليات الطب البيطري، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والتربية للطفولة المبكرة، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

واطمأن نائب رئيس جامعة الزقازيق، على تنفيذ جميع كليات الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشاد بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة، ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى، مؤكدا أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط، والالتزام من الطلاب بإشراف ومتابعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية كافة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية وتذليل العقبات كافة أمام الطلاب .



فيما وجه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة، والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات، وغلق جميع أماكن التجمعات وتنظيم دخول الطلاب للجان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.