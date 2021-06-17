شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، وذلك بعد ان اعتمدها أمس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرابط التالى..

http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية، على موقع المديرية ومعرفتها بدخال رقم الجلوس مساء اليوم.



واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس تيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان 162293 طالب وطالبة حضر منهم 160432 نجح منهم 134626 طالب وطالبة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77%% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97%.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6% وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 %.