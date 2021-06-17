شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 تجار مخدرات والقبض على 4 فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف (8 من العناصر الإجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) بمكان اختبائهم بمنطقة زراعية بمركز سنهور القبلية بالفيوم، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ولدى شعورهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات بالمثل.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن مقتل (4 من العناصر الإجرامية) وإصابة أحد أفراد الشرطة بطلق نارى، وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم (7 قطع أسلحة نارية – 505 طلقة مختلفة الأعيرة – 9 خزائن – كميات من المواد المخدرة – 8 دراجات نارية – 14 هاتف محمول ).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المإلى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.