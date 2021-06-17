شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين الطائر.. طائرة بوتين تضم غرفة عمليات عسكرية وحماما ذهبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سويسرا امس لإجراء محادثات حاسمة مع جو بايدن على متن طائرته الفاخرة التي أطلق عليها اسم "الكرملين الطائر"، وفقا لصحيفة ذا صن.

والتقى الرئيس الروسي نظيره الأمريكي في قمة في جنيف لبحث العلاقات بين القوتين، هو الأول بين الاثنين منذ انتخاب بايدن لدور القائد العام للقوات المسلحة.

استقل كلاهما على متن طائرتهما الرئاسية ، مع وصول بايدن على متن طائرته الشهيرة باير فورس وان، لكن لا يُعرف الكثير عن طائرة بوتين البالغة 390 مليون جنيه إسترليني - والتي لديها حتى حمامات مطلي بالذهب.

تم تصنيع طائرة "إليوشن" الرسمية من قبل جمعية فورونيج لإنتاج الطائرات وبلغت سرعتها القصوى 560 ميلاً في الساعة، وهي ذو طراز كلاسيكي جديد ، وتحتوي على غرفة اجتماعات مزينة بالذهب ، بالإضافة إلى العديد من الميزات الفاخرة، وتشمل صالة رياضية وبارًا مجهزًا بالكامل وغرف نوم .

ولكن ، كما هو ضروري لطائرة تقل زعيمًا عالميًا ، فهي تضم أيضًا مركز قيادة يمكن استخدامه لتعبئة القوات اذا كان الجيش في حالة قتال عندما يكون بوتين في الهواء.

وأعلن المتحدث الصحفى باسم الكرملين دميترى بيسكوف أن الرئيس بوتين يقيم القمة الروسية الأمريكية بشكل إيجابى، قائلا: " كان يوم أمس الأربعاء، مرهقا للغاية خاصة بالنسبة للرئيس بوتين، حيث كان لا بد من القيام بالكثير من الأعمال، وقد سبق ذلك إعداد طويل، ونعلم أنه ليس فقط من الجانب الروسي، ولكن أيضا من الجانب الأمريكى".

وأضاف: " حذرنا منذ البداية من المبالغة في التوقعات فيما يتعلق بهذه القمة، ولكن يمكننا الآن القول، بناء على تقييم الرئيس بوتين، إن القمة تمت بإيجابية".

وكان بيسكوف أعلن أمس أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في قمة جنيف سارت تقريبا كما كان متوقعًا من الجانب الروسي، قائلا "إن المحادثات سارت كما هو متوقع تقريبا، ولكنها ستعتمد بدرجة أكبر على الاستمرارية"