شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان : 22.4 % من المستفدين بالخدمات العلاجية بالمنيا مؤهل جامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مركز العزيمة بالمنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريرًا ويخدم الكثير من المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، ،كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة ".

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ،بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ، النائبة رضوى اسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب و النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، و النائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب

،كما ضم اعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاستاذ احمد نجيب والاستاذ محمد فهمي واحمد مجدي لجنه التنظيم بتنسيقية شباب الاحزاب



وأضاف "عثمان " أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة "هو الدمج " من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة " بداية جديدة " لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين،لافتا الى انه خلال العامين الماضيين تم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمركز لأبناء محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى ،وأن 22.4 % ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلين على مؤهل جامعي و8.2% مؤهل فوق المتوسط و35.9% ثانوى فنى و5.7% حاصلين على ثانوية عامة و8.2% حاصلين على الاعدادية و11% حاصلين على الابتدائية و8.6 % أميين .



وفيما يتعلق باعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بالمنيا ،أشار "عثمان" الى أن 8.7% كانت أعمارهم أقل من 20 عاما و46% كانت أعمارهم من 20 الى 30 عاما و38% تراوحت أعمارهم من 31 الى 40 عام و6.9% أكثر من 40 عاما ، كما أن اكثر مواد التعاطى وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز كان الهيروين بنسبه 61% والحشيش 59.2% والترامادول 46.3% والكحوليات 10.6% وأفيون 6.9% والاستروكس والفودو 1.4 %، بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى أكثر من مادة مخدرة .