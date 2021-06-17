أخبار مصر

بالصور ..صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة " بإيدينا " من محافظة المنيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة " بإيدينا " من محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة  التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة تحت عنوان "بإيدينا" ،تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات  بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه  نهاية العام الجاري بمحافظة قنا .

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب  عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق  بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ،بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب  محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ،النائبة رضوى اسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب و النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، و النائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، كما ضم اعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و احمد نجيب و محمد فهمي واحمد مجدي لجنه  التنظيم بتنسيقية شباب الاحزاب

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات  داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان  من تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان ،ومن  المقرر أن  تفتتحه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق نهاية العام الجاري  بمحافظة قنا.

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، النائبة رضوى اسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب و النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، و النائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، كما ضم اعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و احمد نجيب و محمد فهمي واحمد مجدي لجنه التنظيم بتنسيقية شباب الاحزاب.

 

PHOTO-2021-06-17-14-23-38

 

PHOTO-2021-06-17-14-23-38_1

 

PHOTO-2021-06-17-14-23-38_2

 

PHOTO-2021-06-17-14-23-38_3

 

PHOTO-2021-06-17-14-23-38_4

 

PHOTO-2021-06-17-14-24-15

 

PHOTO-2021-06-17-14-24-15_1

 

PHOTO-2021-06-17-14-24-16

 

PHOTO-2021-06-17-14-24-16_1

 

PHOTO-2021-06-17-14-24-16_2
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا