شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة " بإيدينا " من محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة تحت عنوان "بإيدينا" ،تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري بمحافظة قنا .

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ،بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ،النائبة رضوى اسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب و النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، و النائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، كما ضم اعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و احمد نجيب و محمد فهمي واحمد مجدي لجنه التنظيم بتنسيقية شباب الاحزاب

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان من تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان ،ومن المقرر أن تفتتحه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، النائبة رضوى اسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب و النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، و النائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، كما ضم اعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و احمد نجيب و محمد فهمي واحمد مجدي لجنه التنظيم بتنسيقية شباب الاحزاب.