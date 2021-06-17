شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة CLOUD الصادرة عن اليونسكو تشيد بجامعة عين شمس فى التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإصدار الأول لمجلة CLOUD الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والذي جاء تحت عنوان ( تواصل قادة التحول الرقمي بالجامعات )، بالتجربة الرائدة لجامعة عين شمس في التعليم الهجين و ودورها البارز في التعامل مع متغيرات التعليم العالي بسبب جائحة COVID 19 العالمية .

وكان الإصدار الأول للمجلة قد أبرز دور جامعة عين شمس الرائد برئاسة الدكتور محمود المتينى فى إنشــاء

International Institute of On line Education (IIOE)

وهو المعهد الدولي الذى أنشئ عام 2019 برعاية منظمة اليونسكو والتابعة للمعهد الدولي للابتكار في التعليم العالي UNESCO – ICHEI وأشـاد الإصدار الأول للمجلة بالإنجازات التي تحققت في هذه المبادرة في ظل رئاسة جامعة عين شمس للدورة الأولى للمعهد .

وقد نشــرت المجلة مقالاً هاماً من تحرير الدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) و الدكتورة منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ) عن تجربة قطاع التعليم والطلاب في التحول إلى نظام التعليم الهجين والتعامل المثالي مع متغيرات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة .

وتصدر هذا المقال كل البحوث المنشورة في المجلة والجدير بالذكر أن المعهد الدولي للابتكار في التعليم العــالي برعاية منظمة اليونسكــو قد منح الدكتور محمود المتينى ( رئيــــس الجامعة ) والدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) جائزة القيادة الفائقة تقديرا لدور الجامعة في دفع مبادرات الابتكار في التعليم العالي، كما منح المعهد شهادة التقدير الفائق للدكتورة منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم لجهودها الكبيرة في دعم مبادرات التحول للتعلم عن بعد والتعليم الهجين وجهود دعم المعهد الدولي للتعليم عن بعد .









