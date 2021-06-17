شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تفعل منظومة مراقبة سيارات جمع ونقل المخلفات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع شركات جمع المخلفات الطبية، وذلك لمناقشة ضبط القواعد الأساسية في عملية جمع ونقل المخلفات الطبية من المستشفيات والعيادات بعد وضع الأسعار التي تم تحديدها من وزارة الصحة.

ووجه رئيس الهيئة بحصر دقيق لجميع أعداد المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات على مستوي القاهره لتحديد الكميات والمخرجات الفعلية وما يتم حرقها في المحارق المخصصة أو دفنها في المدافن الصحية

وطالب الشرشابي ، الشركات بالتنسيق فيما بينهم للاتفاق على دخول الشركات فى منظومة مراقبة سيارات جمع ونقل المخلفات الطبية المطبقة من خلال التحول الرقمي وميكنة مهام الهيئة بالكامل بما فيها المخلفات الطبية مما يعود بالنفع والفائدة علي الناحية الصحيه للمواطن في ظل الرعايه الطبية التي تتبنها الدولة للمحافظة علي صحة المواطن مما تمثل نقلة نوعية في المراقبة علي نقل تلك المخلفات الأكثر خطورة.

حضر الاجتماع ممثلي الشركات و العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة و سحر علام رئيس المركزية للشوؤن المالية والإدارية والموارد البشرية والمهندس محمود منصور مستشار رئيس الهيئه الهندسي والمهندسة اماى مصطفى مدير عام التحول الرقمي وميكنة جميع المهام بالهيئة.