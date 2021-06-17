شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعلن تخصيص أراضي لإقامة مشروعات تنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لإتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لتخصيص عدد من قطع الأراضي اللازمة لإقامة عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركزي أشمون والشهداء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

في بداية الإجتماع وجه محافظ المنوفية بسرعة إعداد حصر لكافة أراضي أملاك الدولة لإصدار قرارات تخصيص وإستغلالها لإقامة مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يأتي هذا في ضوء التنسيق الكامل وتضافر الجهود لتسريع وإنجاز ملف حياة كريمة وإقامة مشروعات تعود بالنفع العام على المواطنين .

كما وجه المحافظ وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والهيئة الهندسية بحصر وتخصيص قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات توسعة لمحطات صرف صحي بقري مركز أشمون وإتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات المبادرة من جهات الولاية وإزالة أي معوقات للعمل بشأن تلك التوسعات .

كما أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية ووضع حلول وضوابط غير تقليدية لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص تلك الأراضي اللازمة والعمل على إزالة أي معوقات تعوق سير العمل لإنجاز المشروعات في أسرع وقت .

ومن جانبه وجه المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للإنتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي تساعد في تغيير حياة المواطنين بكافة القطاعات الخدمية المختلفة .