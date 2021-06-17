شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة من حريق هورين ببركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عدد من المساعدات المالية للأسُر المتضررة من نشوب حريق بمنشأتهم وحظائرهم بقرية هورين التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لهم لرفع العبء والمعاناة عن كاهلم وتوفير حياة كريمة وأمنه لهم، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى والأستاذ إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية.

أوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة تضم فريق الإغاثة بالمديرية ولجنة الإغاثة بإدارة بركة السبع لمعاينة مكان الحادث وحصر الخسائر وإعداد تقرير مفصل عن الحادث، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالتعامل الفورى مع الأزمات وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأسر الأكثر إحتياجا .

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية واللجان الشعبية لصرف ما يزيد عن 337 ألف جنيه وذلك بعد مراجعة المستندات والتقارير المقدمة من الأسر المتضررة، بالإضافة إلى أنه جارى إستيفاء مستندات صرف مساعدات النكبة من بند الإغاثة طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك بمبلغ ما يزيد عن 119 ألف جنيه، مؤكدا أن هذه المساعدات المالية تعد هي الاكبر من نوعها اذ قاربت على تعويض الخسائر بنسبة 100 %.

ومن أبرز الحالات التي تم صرف المساعدات المالية لها، صرف إعانه مالية عاجلة لمواطنين تعرض منزلهم للحريق بالكامل مما أدى إلى إحتراق جميع محتويات الشقة من أثاث وأجهزة كهربائية، فضلا عن صرف مساعدة مالية لـمواطن يعانى من حروق بالغه بالوجه والقدمين ومودع بمستشفى شبين الكوم التعليمى، بالإضافة إلى صرف إعانة مالية لمواطنين نشب الحريق بحظائر المواشى الخاصة بهم وأسفر عن نفوق 8 رووءس من الماشية والأغنام.

من جانبه ، أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.