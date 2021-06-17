شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يستكمل منظومة «أولادنا مستقبلنا» بالتعاون مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ونزاد أشرف عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد عشماوي، أن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بتحقيق جهود الدولة لتدعيم التفاهم والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لتحقيق أهدافها المجتمعية في تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية لبناء مجتمع متكامل يتميز بالمساواة في الحقوق والواجبات حيث إن الاستثمار في البشر هو مسئولية وزارة التضامن الإجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي كما أنه الهدف الأسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسة المحمدية جاء نتيجة لما لها من دور رائد في مجال حماية ودعم الأطفال لتوفير حياة طبيعية تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيأ ليكون عنصراً فاعلاً ومبدعاً بالمجتمع.

وأفاد عشماوي، أن البنك يقود فلسفة الشمول المالي من خلال تفعيل منتج الهبة المشروطة وذلك من خلال فتح حسابات مع حفظ التصرف للواهب لحين بلوغ الموهوب له سن 21 عاما.

وتابع: «هذه الحسابات تقبل التبرعات من المؤسسات وكافة الأفراد الراغبين في التبرع بكافة السبل سواء صدقة جارية أو زكاة أو وقف نقدي من خلال شهادة زاد الخير».

وفي هذا السياق، أوضح أنه تم فتح دفاتر حسابات استثماريــــة لأطفال المؤسسة المحمدية ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الواحد والعشرين عاما مما يكفل لهم حياة آمنة في المستقبل ويحقق اعتمادهم على أنفسهم.

وأضاف عشماوي أنه سيتم يقدم امتيازات لهذه الحسابات حيث سيتم منحهم 5.% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية مع إعفاء كافة المبالغ المودعة من كافة الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ استردادها.

وتم خلال مراسم توقيع البروتوكول الاحتفال بعدد من أطفال المودعين بالدار وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، حيث أعرب القائمون على إدارة الدار عن خالص الشكر والتقدير لإدارة البنك لحرصها الدائم على المشاركة في كافة المبادرات ذات الطابع الإنساني.