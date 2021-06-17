شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة صرف صحي كفر يعقوب بالغربية بتكلفة 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، محطة الصرف الصحي بقرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، وذلك بحضور المهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المحطة تم إنشاؤها لتخدم ١٧٥٠٠ نسمة وتشمل (محطة رفع رئيسية، شبكة انحدار بطول ٢٠ كم، خط طرد بطول ١.٣ كم)، وذلك بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض بمنطقة أبوطبيخ لإقامة مصنع تدوير مخلفات البناء عليها، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد المجزر النصف آلي بقرية شوني مركز طنطا، والمقام على مساحة ٧٥٠ مترا لذبح ٢٠ رأس في الساعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية وجارٍ تركيب المعدات ليتم افتتاحه خلال شهرين لخدمة أهالي كفر الزيات وطنطا، ووجه المحافظ بوضع طريقي المجزر ضمن خطة الرصف للعام القادم.