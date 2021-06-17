شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة للبيولوجيا الجزيئية بكلية الطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وحدة الدكتور مبروك سرحان للبيولوجيا الجزيئية بالمعمل المركزى كلية الطب البيطرى بالجامعة، بمشاركة إحدى شركات الرعاية الصحية الصناعية، وذلك في حضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نصر عبدالوهاب عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وأشاد رئيس الجامعة في كلمته بدعم الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية المختلفة بجامعة الزقازيق، حيث يتم بناء الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، ومستشفي العاشر من رمضان، ومستشفي الطوارئ، وكلية طب الاسنان بتكلفة أربعة ونصف مليار جنيه.

وأشار رئيس الجامعة للطفرة الهائلة في تطور الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق، والتى تقدم للمواطنين سواء بعمليات زرع الكبد أو العزل لحالات الإصابة بكورونا، والتى بلغت 1600 حالة عزل بانفاق علاجى مباشر يتراوح من 20-50 ألف جنيه ،طبقاً للحالة المرضية تتكلفها الدوله.

وتحدث الدكتور مجدى الجعبرى، عن الجانب الإنسانى في حياة الدكتور مبروك سرحان، وأشار إلى أنه تخرج في كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، وقام بتأسيس المكتب العلمى لشركة آرابكوميد، فكان القرار بأنه لن يتم الاكتفاء بقول أن الدكتور مبروك سرحان قد «كان» ولكن هو «كائن» ومستمر باسمه من خلال الوحدة العلمية التي تحمل اسمه تخليدا لذكراه.

وأعرب المقدم أحمد مبروك سرحان، عن امتنانه وشكره لجميع القائمين على إنشاء الوحدة البحثية باسم والده الراحل.

ووضح الدكتور إسلام حامد، المدير التنفيذى للمعمل المركزى، أن تطوير المعمل وإنشاء وحدة الدكتور مبروك سرحان، يأتى متوافقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحث العلمى، والتى تركز على الإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى وأن الوحدة ستؤدى إلى مزيد من الارتقاء بجودة البحوث العلمية التي يجريها الباحثون بالمعمل المركزى مما سيساهم في تحقيق مزيد من التقدم لجامعة الزقازيق في التصنيفات الدولية للجامعات، كما أن الوحدة تدعم منظومة التعليم والتدريب وخدمة المجتمع.