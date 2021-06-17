شكرا لقرائتكم خبر عن أطول شقيقين في مصر يعربان عن سعادتهما بدخولهما موسوعة «جينيس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمد شحاته عبدالجواد محمد، البالغ من العُمر «34 عاما» وشقيقته هدى «29 عاما»، أبناء العائلة المصرية واللذان يقيمان في عزبة حسانين التابعة لقرية الجمالية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عن سعادتهما البالغة لحصولهم على 5 أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية، نهاية الأسبوع الجاري.

إذ حصل كلاهما على الأرقام القياسية، نظرا لطولهما الزائد منقطع النظير عن بقية البشر، ولم يكن في نطاق أحلامهما التي كانت تتلخص في إيجاد سكن خاص يناسب ظروفهما المعيشية ووظيفة مناسبة لكل منهما تعينهما على متاعب الحياة، وفقًا لتصريحاتهما لـ«المصري اليوم»، اليوم الخميس.

وقد حصل محمد على رقمين قياسيين هما أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى، فيما حصلت شقيقته «هدى» على ثلاثة أرقام قياسية، وهي أكبر يد لإمرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي إمرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

وعن ظروفهما التي كانت سببا في إلقاء الضوء عنهما لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والموسوعة العالمية، قال الشاب محمد، نعاني من خلل في الغدة النخامية، والتي تؤثر على نمونا ووزنا وضغط الدم، لافتا إلى أنهما يتعرضان لنمو طولي كل عام بزيادة مقدارها 3 سنتيمتر، مع زيادة في حجم أطرافهما بشكل غير طبيعي، أملا في الحصول على مسكن يناسب ظروفه وشقيقته من حيث ارتفاع الحوائط حتي يعيشان حياة كريمة وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة ورقي المواطن المصري، حسب قوله.

كما يأمل محمد في الحصول على وظيفة تتناسب مع حصوله على إجازة من معهد القراءات، كمحفظ للقران الكريم بمؤسسة الأزهر بأحد معاهدها المنتشرة في محل إقامته بمركز الحسينية، خاصة وأنه له الحق في الحصول على فرصة عمل كونه من نسبة الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما أبدت شقيقته الصغرى «هدى» سعادتها وفخرها بذاتها؛ لحصولها على أرقام عالمية جعلتها من النساء الأكثر تميزا حول العالم، بعد أن مرت بتجربة قاسية كانت سببا في ترك التعليم والابتعاد عن ذويها لأكثر من 10 أعوام بسبب طولها الزائد ونظرات المواطنين التي تلاحقهم في كل مكان.

وأوضح الشقيقان علاقتهما بموسوعة جينس للأرقام القياسية العالمية، يقول الشقيق الأكبر محمد، اصطحبنا مسؤول من جينس إلى مدينة القاهرة وقام باستضافتنا لثلاثة أيام في أحد الفنادق، وقام خلالها الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، وفريقه الطبي، بعمل قياسات دقيقة لأطرافنا، حتى تم اخبارنا بتحقيق 5 أرقام قياسية عالمية.

متسائلان وماذا بعد الحصول على تلك الأرقام ضمن الموسوعة العالمية، مطالبا بتوفير مسكن مناسب لظروفهم وأطوالهم الزائدة، وأن يكون هناك وظيفة مناسبة كونه مسؤول عن أسرة مكونة من 6 أفراد وهم والدته وزوجته وأشقائه البنات الثلاثة من بينهم شقيقته هدي والتي تعاني من فشل كلوي على حد قوله.